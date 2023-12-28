***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2023 13:56
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230054
BIST
'
15:247.432
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 171,56
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2429,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0709
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2432,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1597
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:241.963,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.963,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4454
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7896
|32,8294
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|996,17
|1.002,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,34
|1.141,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,66
|78,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,28
|2.074,55
|% 0,66
|