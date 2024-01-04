***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.01.2024 09:04
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232322
BIST
'
10:427.425
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,34
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.463
10:4229,7852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0158
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8193
En Düşük
29,7143
10:4232,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1292
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,7146
En Düşük
32,5030
10:421.961,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.961,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.962,32
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BIOEN
|18,66
|38.502.015
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.006,00
|3.561.240
|% 9,95
|
|AYCES
|667,00
|40.739.535
|% 7,32
|
|VKING
|31,56
|23.232.008
|% 6,55
|
|KGYO
|33,80
|1.579.958
|% 5,69
|
|QNBFB
|256,75
|776.155
|% -9,91
|
|BRKO
|3,21
|151.576
|% -6,96
|
|LKMNH
|49,50
|13.877.233
|% -5,71
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|SODSN
|71,15
|51.157
|% -5,01
|
|BRSAN
|678,50
|1.025.579.805
|% 5,36
|
|GUBRF
|163,80
|870.296.774
|% 0,18
|
|THYAO
|230,40
|780.719.869
|% 0,13
|
|TUPRS
|141,30
|650.927.531
|% 0,57
|
|AKBNK
|35,10
|560.242.184
|% -0,68
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|EKGYO
|6,95
|196.917.486
|% 1,02
|
|YKBNK
|19,34
|503.126.918
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,26
|554.510.996
|% -0,80
|
|SKBNK
|3,98
|95.351.311
|% 0,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7791
|29,7852
|% 0,05
|
|Euro
|32,6588
|32,6861
|% 0,40
|
|Sterlin
|37,6623
|37,8512
|% 0,20
|
|Frank
|34,9696
|35,1803
|% 0,24
|
|Riyal
|7,9164
|7,9561
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|970,64
|974,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,06
|1.074,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,69
|78,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,27
|2.048,59
|% 0,66
|