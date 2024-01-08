***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.01.2024 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233674
BIST
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10:157.713
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 84,76
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.716
10:1529,8979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 29,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8900
|
29,9032
En Düşük
29,7653
10:1532,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0951
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
10:151.954,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.954,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.947,72
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SDTTR
|324,75
|297.881.031
|% 9,99
|
|DARDL
|5,52
|8.090.062
|% 9,96
|
|KBORU
|51,65
|121.557.218
|% 9,94
|
|DIRIT
|14,39
|1.357.207
|% 9,93
|
|ORMA
|149,90
|1.022.468
|% 9,58
|
|AYCES
|683,00
|7.258.857
|% -4,48
|
|MMCAS
|8,00
|429.712
|% -4,42
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|SANEL
|28,00
|480.975
|% -4,11
|
|BAYRK
|15,96
|4.771.141
|% -3,16
|
|TUPRS
|137,80
|974.119.997
|% -4,17
|
|THYAO
|239,40
|754.431.273
|% 0,08
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|EKGYO
|7,75
|230.863.401
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,84
|634.755.959
|% 2,85
|
|YKBNK
|20,70
|481.185.437
|% 3,50
|
|AKFGY
|1,85
|26.565.317
|% 1,09
|
|AKBNK
|37,92
|511.713.790
|% 3,10
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8935
|29,8983
|% 0,19
|
|Euro
|32,7537
|32,7707
|% 0,28
|
|Sterlin
|37,9035
|38,0935
|% 0,16
|
|Frank
|35,0237
|35,2347
|% 0,19
|
|Riyal
|7,9463
|7,9862
|% 0,17
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,05
|% 0,66
|
|Platin
|960,15
|962,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,43
|1.021,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,62
|2.031,92
|% 0,66
|