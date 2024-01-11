***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2024 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238269
BIST
'
11:177.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 21,37
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.881
En Yüksek
7.950
11:1730,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0508
|Açılış
|: 29,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
11:1733,0815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1934
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
11:171.961,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.961,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler11:15
|IDEAS
|144,80
|55.170.958
|% 9,95
|
|DOGUB
|18,46
|120.984.593
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|310.279.601
|% 9,92
|
|BAYRK
|22,82
|25.075.365
|% 7,95
|
|MAVI
|126,30
|232.700.994
|% 7,12
|
|POLTK
|17.425,00
|78.038.950
|% -6,47
|
|BURVA
|84,00
|7.311.981
|% -4,00
|
|KSTUR
|1.705,00
|49.445
|% -3,13
|
|AGROT
|14,48
|76.916.579
|% -2,82
|
|SELGD
|21,70
|2.618.733
|% -2,78
|
|THYAO
|246,90
|2.682.679.458
|% -1,20
|
|YKBNK
|23,28
|1.333.372.313
|% -1,19
|
|TUPRS
|141,10
|1.000.347.952
|% 1,00
|
|EKOS
|55,40
|777.267.227
|% 4,92
|
|PGSUS
|712,00
|724.473.941
|% 0,14
|
|YKBNK
|23,28
|1.333.372.313
|% -1,19
|
|EKGYO
|8,20
|371.924.696
|% -0,61
|
|BEGYO
|4,74
|151.535.231
|% 6,52
|
|KOZAL
|19,93
|617.801.318
|% 1,68
|
|PETKM
|20,32
|573.944.183
|% 1,09
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0045
|30,0106
|% 0,17
|
|Euro
|33,0586
|33,0855
|% 0,60
|
|Sterlin
|38,1888
|38,3804
|% 0,42
|
|Frank
|35,1451
|35,3568
|% 0,28
|
|Riyal
|7,9781
|8,0181
|% 0,19
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|925,83
|927,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,24
|1.013,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,37
|77,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,78
|2.032,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
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11:30MAVI
Yüzde 5.60 oranında artışla 124.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 234 adet işlem
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11:29XU100
Endeks 7, 892 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 29, 030.00 milyon TL de
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11:29BAYRK
Yüzde 6.91 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 887 adet işlem
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11:28BRLSM
Yüzde 5.37 oranında artışla 28.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 334, 961 adet işlem
-
11:26AKYHO
Yüzde 6.60 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 039, 113 adet işlem