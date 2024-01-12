***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.01.2024 09:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekteki tabloda yer alan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238762
BIST
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13:317.844
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -52,06
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3130,0964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1087
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3132,9930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0364
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:311.974,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.974,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:31
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
|
|CATES
|55,75
|648.618.478
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.930.021
|% 9,93
|
|ETILR
|13,95
|29.473.502
|% 9,50
|
|DOGUB
|20,16
|131.853.124
|% 9,21
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|KRSTL
|12,33
|107.417.775
|% -7,64
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|DIRIT
|11,11
|996.645
|% -6,64
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|THYAO
|243,80
|2.635.011.801
|% -1,18
|
|GUBRF
|146,30
|2.381.740.619
|% 3,69
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|YKBNK
|22,42
|3.364.389.811
|% -3,78
|
|ISCTR
|25,26
|2.336.265.453
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|438.689.567
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.623.256.757
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,13
|574.196.423
|% -0,49
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0905
|30,0964
|% 0,36
|
|Euro
|32,9857
|32,9930
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,2646
|38,4565
|% 0,30
|
|Frank
|35,1261
|35,3377
|% 0,23
|
|Riyal
|7,9999
|8,0400
|% 0,33
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|927,01
|928,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,53
|997,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,73
|2.040,01
|% 0,66
|