***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.01.2024 09:08
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241200
BIST
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12:018.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,49
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0130,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0166
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0132,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0967
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:011.947,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.947,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|HLGYO
|2,66
|31.163.699
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|65.044.350
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.681.074
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.338.075
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|VKFYO
|35,90
|13.503.847
|% -3,03
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.670.080.345
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|AKBNK
|42,74
|1.568.682.493
|% 1,76
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|ISCTR
|26,58
|2.289.137.445
|% 3,50
|
|YKBNK
|22,46
|1.757.027.635
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,72
|659.419.374
|% -0,68
|
|AKFGY
|1,91
|89.840.440
|% 1,06
|
|SASA
|34,80
|1.472.390.264
|% 3,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1388
|30,1467
|% 0,06
|
|Euro
|32,8863
|32,9144
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1263
|38,3175
|% 0,06
|
|Frank
|34,6569
|34,8657
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0120
|8,0522
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|891,46
|893,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,80
|934,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,36
|2.009,70
|% 0,66
|