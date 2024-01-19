***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.01.2024 09:06
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241525
BIST
'
10:008.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,36
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0030,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0032,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:001.964,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.964,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|1.543.133
|% 0,00
|
|PAPIL
|101,00
|113.829.961
|% 0,00
|
|YKSLN
|14,12
|40.262.973
|% 0,00
|
|TRILC
|12,08
|55.072.446
|% 0,00
|
|YKSLN
|14,12
|40.262.973
|% 0,00
|
|ZRGYO
|6,85
|67.462.179
|% 0,00
|
|UNLU
|17,10
|16.018.673
|% 0,00
|
|VBTYZ
|103,60
|125.891.867
|% 0,00
|
|YEOTK
|212,80
|1.256.696.420
|% 0,00
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 0,00
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1870
|30,1930
|% 0,19
|
|Euro
|32,8621
|32,8818
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,2114
|38,4030
|% 0,14
|
|Frank
|34,6041
|34,8126
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0288
|8,0691
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|911,87
|915,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,16
|941,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,09
|79,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,52
|2.024,81
|% 0,66
|