***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.01.2024 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242111
BIST
'
10:198.109
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 99,04
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.099
En Yüksek
8.117
10:1930,2734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0172
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,7668
En Düşük
30,1349
10:1933,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4853
En Düşük
32,8609
10:191.979,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.979,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler10:17
|METUR
|7,82
|10.312.568
|% 9,99
|
|BINHO
|435,50
|500.493.690
|% 9,97
|
|DIRIT
|14,90
|2.374.047
|% 9,96
|
|SDTTR
|361,50
|467.656.502
|% 9,96
|
|FADE
|19,91
|63.704.494
|% 8,09
|
|BAYRK
|25,66
|9.577.005
|% -9,96
|
|KSTUR
|1.565,00
|320.825
|% -6,85
|
|GARFA
|123,10
|18.644.237
|% -5,23
|
|ULAS
|22,34
|3.594.574
|% -3,71
|
|ERSU
|19,60
|2.794.327
|% -3,54
|
|THYAO
|253,75
|858.097.401
|% 1,40
|
|AKBNK
|40,42
|743.172.056
|% 0,90
|
|YKBNK
|22,42
|713.638.572
|% 0,90
|
|ISCTR
|25,24
|524.107.068
|% 0,88
|
|BINHO
|435,50
|500.493.690
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,46
|322.644.570
|% -0,11
|
|YKBNK
|22,42
|713.638.572
|% 0,90
|
|GSRAY
|6,77
|159.022.798
|% -1,02
|
|ISCTR
|25,24
|524.107.068
|% 0,88
|
|ZOREN
|4,44
|91.183.297
|% 0,23
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2707
|30,2752
|% 0,06
|
|Euro
|33,0647
|33,0756
|% 0,34
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6616
|% 0,35
|
|Frank
|34,8315
|35,0413
|% 0,43
|
|Riyal
|8,0474
|8,0877
|% 0,05
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|908,42
|909,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,54
|947,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.029,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
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