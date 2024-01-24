***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.01.2024 09:07
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242387
BIST
'
12:288.003
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 53,10
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:2830,2842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1088
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:2833,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2375
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:281.978,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.979,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:28
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.814.146
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.155.695
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|OYAYO
|27,00
|10.474.265
|% -5,26
|
|EUKYO
|16,78
|5.295.751
|% -5,25
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|AVTUR
|9,43
|14.407.285
|% -4,75
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|THYAO
|250,75
|2.323.313.014
|% 0,78
|
|BINHO
|434,50
|1.926.386.287
|% -0,23
|
|ISCTR
|24,40
|1.886.849.178
|% 2,18
|
|EREGL
|41,62
|1.832.294.926
|% -1,70
|
|YKBNK
|21,22
|1.808.240.257
|% 1,82
|
|YKBNK
|21,22
|1.808.240.257
|% 1,82
|
|ISCTR
|24,40
|1.886.849.178
|% 2,18
|
|EKGYO
|9,31
|715.048.996
|% -0,96
|
|EREGL
|41,62
|1.832.294.926
|% -1,70
|
|REEDR
|24,70
|1.031.545.639
|% 5,29
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2803
|30,2831
|% 0,36
|
|Euro
|33,0330
|33,0431
|% 0,71
|
|Sterlin
|38,4292
|38,6220
|% 0,65
|
|Frank
|34,8228
|35,0326
|% 0,84
|
|Riyal
|8,0501
|8,0905
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|912,57
|913,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,54
|972,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,04
|80,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,29
|2.033,58
|% 0,66
|