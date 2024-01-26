***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.01.2024 09:16
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242880
BIST
'
12:208.237
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 67,17
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.243
12:2030,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0794
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2032,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:201.967,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.967,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:18
|TARKM
|742,50
|490.335.463
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.349.498
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.037.845
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.125.867.728
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,74
|21.791.451
|% -4,61
|
|VKFYO
|28,70
|36.685.452
|% -4,33
|
|THYAO
|254,75
|3.485.118.442
|% 0,99
|
|BINHO
|501,00
|2.372.164.493
|% 6,54
|
|EREGL
|43,16
|1.975.763.376
|% 0,79
|
|TCELL
|69,20
|1.534.689.114
|% 3,36
|
|ISCTR
|25,04
|1.378.629.339
|% 1,05
|
|QUAGR
|4,06
|1.125.867.728
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,65
|1.020.293.201
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,52
|468.824.302
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,04
|1.378.629.339
|% 1,05
|
|AKFGY
|2,06
|108.062.572
|% 0,98
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3097
|30,3163
|% 0,24
|
|Euro
|32,8918
|32,9023
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3951
|38,5877
|% 0,18
|
|Frank
|34,8529
|35,0629
|% 0,31
|
|Riyal
|8,0588
|8,0992
|% 0,19
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|