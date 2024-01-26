***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.01.2024 16:10
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 350 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 29.01.2024 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243030
BIST
'
17:078.324
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 154,13
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0730,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0719
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0732,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1037
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:071.973,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3099
|30,3143
|% 0,24
|
|Euro
|32,9689
|32,9870
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,5243
|38,7175
|% 0,51
|
|Frank
|34,9902
|35,2010
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0576
|8,0980
|% 0,18
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,45
|909,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,05
|949,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,85
|2.025,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22MRGYO
Yüzde 7.94 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 959, 289 adet işlem
-
17:21ISMEN
Yüzde 6.77 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 055, 795 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GUBRF, ALARK
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 12 artarak (% 2.11 ) 7, 360
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, SELGD, ALMAD, KBORU, DIRIT, BAYRK, TETMT, VAKFN, TARKM, ERSU