***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.01.2024 09:20
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243159
BIST
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10:108.443
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 97,00
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.443
10:1030,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2532
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3300
|
30,4182
En Düşük
30,1690
10:1032,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2483
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,0490
En Düşük
32,7672
10:101.981,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,68
|Açılış
|: 1.981,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.981,61
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler10:08
|MIPAZ
|71,00
|60.744.028
|% 9,99
|
|TARKM
|816,50
|309.310.831
|% 9,97
|
|BAYRK
|38,64
|26.227.090
|% 9,96
|
|ORMA
|164,00
|8.248.743
|% 9,55
|
|KBORU
|151,90
|76.379.916
|% 9,44
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|VKFYO
|28,30
|24.849.650
|% -4,71
|
|EUKYO
|16,25
|1.350.491
|% -4,07
|
|VANGD
|18,50
|3.004.231
|% -3,34
|
|ULAS
|26,30
|3.895.590
|% -3,31
|
|THYAO
|265,25
|1.603.747.950
|% 2,02
|
|TUPRS
|150,20
|381.340.933
|% 1,76
|
|EREGL
|43,88
|379.869.747
|% 1,34
|
|ASELS
|49,90
|358.477.659
|% 1,46
|
|PGSUS
|755,00
|339.098.651
|% 1,27
|
|TSPOR
|1,60
|40.234.855
|% -1,48
|
|FORMT
|3,11
|74.329.950
|% -4,89
|
|EKGYO
|10,27
|199.274.990
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,56
|69.108.740
|% 1,11
|
|AKFGY
|2,10
|23.144.420
|% 0,96
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3451
|30,3486
|% 0,83
|
|Euro
|32,9392
|32,9525
|% 0,74
|
|Sterlin
|38,4615
|38,6544
|% 0,90
|
|Frank
|35,0355
|35,2466
|% 0,98
|
|Riyal
|8,0684
|8,1088
|% 0,83
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|914,76
|916,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,65
|958,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,19
|2.031,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:08
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10:23AGROT
Yüzde 4.94 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 695, 193 adet işlem
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10:22ALMAD
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 999, 104 adet işlem
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10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, EKGYO, YKBNK
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10:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
10:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAYRK, MIPAZ, TARKM