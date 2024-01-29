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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

29.01.2024 10:21
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadesi 26.01.2024  olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
  
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Ocak 2024  vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Ocak 2024  tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243182


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YONGA 49,50 646.871 % 10,00  
YAYLA 12,43 55.520.445 % 10,00  
SEKUR 10,02 13.480.954 % 9,99  
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Platin 909,42 911,75 % 0,66  
Paladyum 949,04 953,41 % 0,66  
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Altın Ons 2.026,15 2.026,38 % 0,66  
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