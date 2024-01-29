***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.01.2024 10:21
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.01.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Ocak 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Ocak 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243182
BIST
'
14:128.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 141,60
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1230,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2568
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1232,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1642
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:121.977,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,61
|Açılış
|: 1.977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|13.480.954
|% 9,99
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.245.785
|% -5,57
|
|GARFA
|111,70
|79.180.367
|% -5,26
|
|VKFYO
|28,30
|84.625.894
|% -4,71
|
|PNLSN
|70,05
|53.378.548
|% -3,65
|
|THYAO
|276,25
|11.114.311.501
|% 6,25
|
|TUPRS
|152,70
|3.427.995.652
|% 3,46
|
|ASELS
|51,05
|2.719.382.717
|% 3,80
|
|PGSUS
|768,00
|2.655.306.713
|% 3,02
|
|TCELL
|69,45
|2.160.664.706
|% 0,65
|
|EKGYO
|10,23
|1.805.184.342
|% -0,58
|
|TSPOR
|1,59
|198.062.269
|% -2,09
|
|ZOREN
|4,58
|474.379.197
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.935.095
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,07
|333.368.251
|% -0,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3504
|30,3567
|% 0,85
|
|Euro
|32,8636
|32,8742
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,4576
|38,6505
|% 0,89
|
|Frank
|35,0443
|35,2554
|% 1,00
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,84
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|909,42
|911,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,04
|953,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,15
|2.026,38
|% 0,66
|