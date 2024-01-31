***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.01.2024 09:18
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244049
BIST
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12:408.486
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,61
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:4030,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:4032,8987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0403
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:401.990,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.990,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:38
|VRGYO
|39,38
|176.312.017
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|38.858.561
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.617.167
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.266.938
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|255.592.762
|% -6,19
|
|MACKO
|84,45
|39.317.521
|% -4,47
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,75
|2.820.692.758
|% -0,46
|
|BINHO
|558,50
|1.998.259.349
|% 6,18
|
|CATES
|84,30
|1.804.634.230
|% -4,20
|
|MIATK
|43,28
|1.694.442.773
|% 3,49
|
|EREGL
|43,46
|1.601.849.621
|% 0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.186.999.891
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,67
|302.756.670
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,57
|92.013.861
|% 1,29
|
|PETKM
|22,02
|1.039.154.134
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.177.543.765
|% -1,48
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3544
|30,3609
|% 0,03
|
|Euro
|32,8878
|32,9025
|% -0,11
|
|Sterlin
|38,3801
|38,5726
|% -0,08
|
|Frank
|35,0672
|35,2784
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0750
|8,1155
|% 0,08
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,11
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|926,25
|928,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,25
|986,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,71
|81,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,41
|2.039,68
|% 0,66
|