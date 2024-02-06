***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.02.2024 09:36
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247020
BIST
'
10:268.850
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 73,68
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2630,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0165
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2632,9202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,1326
En Düşük
32,6721
10:261.993,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.993,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BRKVY
|84,15
|47.057.580
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
|
|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
|
|DOFER
|55,05
|125.832.742
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|56.434.919
|% 9,98
|
|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
|
|PEKGY
|36,02
|49.205.346
|% -3,64
|
|ULAS
|27,64
|2.755.230
|% -3,36
|
|INTEM
|271,00
|14.503.282
|% -3,21
|
|AVTUR
|9,27
|6.430.856
|% -3,13
|
|THYAO
|290,25
|2.309.623.360
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|AKBNK
|40,66
|808.949.130
|% 1,09
|
|BINHO
|648,50
|754.333.719
|% 4,18
|
|MIATK
|53,55
|721.497.415
|% 7,70
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|YKBNK
|22,86
|635.185.397
|% 0,79
|
|VESBE
|19,92
|523.207.356
|% 9,45
|
|TSPOR
|1,63
|41.839.552
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|242.317.827
|% 0,49
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5676
|30,5717
|% 0,05
|
|Euro
|32,9076
|32,9202
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2667
|38,4586
|% 0,19
|
|Frank
|35,0164
|35,2274
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1263
|8,1670
|% 0,04
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,39
|965,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,17
|2.027,49
|% 0,66
|