***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.02.2024 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248730
BIST
'
13:049.135
En Düşük
|Değişim
|: 0,99%
|| 89,21
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0430,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0253
|Açılış
|: 30,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0433,0927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0203
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:041.994,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,11
|Açılış
|: 1.994,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:04
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|YONGA
|61,25
|488.346
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|1.129.769
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,82
|101.493.593
|% 0,00
|
|THYAO
|290,75
|7.213.250.591
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.415.805.628
|% 0,00
|
|GUBRF
|178,30
|3.207.070.123
|% 0,00
|
|TUPRS
|158,80
|3.135.452.180
|% 0,00
|
|SASA
|40,98
|2.903.323.404
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,85
|259.747.326
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,12
|745.112.975
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,97
|662.459.832
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,47
|300.807.138
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,47
|432.891.383
|% 0,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6945
|30,6998
|% 0,08
|
|Euro
|33,0809
|33,0927
|% -0,06
|
|Sterlin
|38,6347
|38,8285
|% 0,02
|
|Frank
|34,9153
|35,1257
|% -0,05
|
|Riyal
|8,1620
|8,2029
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|877,33
|878,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|873,56
|878,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,44
|2.020,72
|% 0,66
|