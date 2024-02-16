***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.02.2024 08:48
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249952
BIST
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10:109.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 32,99
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.267
En Yüksek
9.285
10:1030,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1054
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
30,8307
En Düşük
30,2546
10:1033,1875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0305
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3835
En Düşük
32,7468
10:101.984,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.984,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.986,64
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler10:10
|AKSUE
|14,08
|864.048
|% 105,85
|
|SELGD
|58,90
|5.874.097
|% 9,99
|
|VKING
|35,00
|5.859.250
|% 8,02
|
|TGSAS
|42,88
|1.849.892
|% 8,01
|
|OZSUB
|30,54
|19.867.590
|% 6,86
|
|EYGYO
|11,37
|33.212.210
|% -6,80
|
|UFUK
|145,80
|916.591
|% -5,26
|
|QNBFL
|813,00
|685.359
|% -5,13
|
|ISYAT
|13,21
|11.647.582
|% -4,96
|
|KLGYO
|5,22
|49.016.333
|% -4,92
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EREGL
|47,28
|661.306.422
|% 0,42
|
|THYAO
|285,25
|657.954.565
|% 0,44
|
|GUBRF
|217,10
|581.375.859
|% 2,74
|
|SASA
|46,12
|2.054.056.807
|% 4,44
|
|HEKTS
|22,94
|700.411.710
|% 6,20
|
|EKGYO
|10,66
|293.258.183
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,33
|111.361.752
|% 0,76
|
|ISCTR
|27,64
|417.212.919
|% -0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7952
|30,8307
|% 0,34
|
|Euro
|33,1702
|33,1875
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,6795
|38,8735
|% 0,24
|
|Frank
|34,8382
|35,0481
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1904
|8,2314
|% 0,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|897,36
|899,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,47
|950,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,84
|82,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.003,96
|2.004,29
|% 0,66
|