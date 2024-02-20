***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.02.2024 13:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250750
BIST
'
16:109.348
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 151,59
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.348
16:1030,9063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 31,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1033,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1434
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:102.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,28
|Açılış
|: 2.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:08
|YAPRK
|385,00
|292.155.233
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.634.809.450
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,59
|60.821.970
|% -7,68
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,90
|89.203.824
|% -6,50
|
|PEGYO
|21,80
|133.474.164
|% -5,22
|
|TURSG
|52,40
|382.494.186
|% -4,73
|
|THYAO
|281,75
|8.000.184.462
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|GUBRF
|204,80
|4.563.141.271
|% 3,59
|
|EREGL
|48,70
|4.280.625.328
|% 0,79
|
|AKBNK
|43,46
|4.265.214.635
|% 4,62
|
|ZOREN
|5,95
|2.597.754.134
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,64
|1.689.740.160
|% 1,14
|
|YKBNK
|24,48
|3.379.091.984
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.313.505
|% 0,83
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8986
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4162
|33,4283
|% 0,44
|
|Sterlin
|38,8431
|39,0379
|% 0,28
|
|Frank
|34,8983
|35,1086
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2194
|8,2606
|% 0,26
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|906,66
|912,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|975,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,29
|2.027,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:08
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