***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2024 10:33
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251261
BIST
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11:149.370
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 58,37
|Açılış
|: 9.312
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1431,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0310
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1433,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3178
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:142.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:12
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0320
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8568
|33,8947
|% 0,96
|
|Sterlin
|39,2244
|39,4211
|% 0,45
|
|Frank
|35,2894
|35,5020
|% 0,53
|
|Riyal
|8,2470
|8,2884
|% 0,05
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|894,94
|896,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,16
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,33
|% 0,66
|