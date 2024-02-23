***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2024 09:12
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251488
BIST
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10:419.369
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 22,16
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4131,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0961
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4133,7020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0634
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:412.020,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,66
|Açılış
|: 2.019,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|280,50
|769.163.264
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|137.572.979
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|39.290.716
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|BAYRK
|40,94
|67.262.070
|% -6,95
|
|ETYAT
|14,30
|6.433.287
|% -6,54
|
|KARYE
|60,20
|35.217.507
|% -5,42
|
|GSRAY
|7,41
|198.309.898
|% -4,88
|
|AVHOL
|57,10
|27.456.248
|% -4,52
|
|THYAO
|284,25
|2.386.381.443
|% -0,26
|
|EREGL
|47,00
|1.947.165.793
|% -2,45
|
|MIATK
|69,40
|1.195.915.097
|% -1,91
|
|ASTOR
|127,80
|1.192.429.709
|% 3,65
|
|KONTR
|306,00
|1.063.704.954
|% 1,83
|
|TSPOR
|1,83
|293.361.264
|% 1,10
|
|EKGYO
|11,54
|734.809.599
|% 2,12
|
|ZOREN
|6,05
|355.755.653
|% 1,00
|
|ODAS
|10,74
|494.937.370
|% 3,87
|
|EREGL
|47,00
|1.947.165.793
|% -2,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0784
|31,0837
|% 0,31
|
|Euro
|33,6917
|33,7020
|% 0,19
|
|Sterlin
|39,2424
|39,4392
|% 0,33
|
|Frank
|35,1510
|35,3628
|% 0,25
|
|Riyal
|8,2625
|8,3040
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|899,79
|901,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,79
|2.022,11
|% 0,66
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Seans Raporu
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