***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2024 10:37
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 22.02.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan22 Şubat 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 27 Şubat 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251513
BIST
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10:419.371
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 24,00
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4131,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0953
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4133,7082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0696
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:412.019,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.019,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|280,50
|767.726.263
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|39.020.644
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|136.933.483
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,58
|5.519.304
|% 9,97
|
|ETYAT
|14,10
|5.766.147
|% -7,84
|
|AYCES
|1.138,00
|82.528.789
|% -7,78
|
|BAYRK
|40,90
|65.219.378
|% -7,05
|
|KARYE
|60,35
|32.231.481
|% -5,18
|
|GSRAY
|7,40
|194.739.880
|% -5,01
|
|THYAO
|284,00
|2.380.508.180
|% -0,35
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|MIATK
|69,70
|1.166.479.316
|% -1,48
|
|ASTOR
|127,80
|1.113.922.833
|% 3,65
|
|KONTR
|307,50
|1.050.826.929
|% 2,33
|
|TSPOR
|1,83
|292.307.800
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,04
|349.605.808
|% 0,83
|
|EKGYO
|11,57
|649.028.234
|% 2,39
|
|ODAS
|10,72
|492.886.779
|% 3,68
|
|EREGL
|47,00
|1.911.269.535
|% -2,45
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0799
|31,0829
|% 0,31
|
|Euro
|33,6793
|33,7082
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,2370
|39,4338
|% 0,32
|
|Frank
|35,1450
|35,3567
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2620
|8,3035
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|900,13
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,55
|971,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,16
|83,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,01
|2.022,34
|% 0,66
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