***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2024 09:55
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252125
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0669
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,32
|Açılış
|: 2.036,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|7.956.036
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|38.092.892
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|87.851.044
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|102.770.963
|% 9,99
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|AYCES
|943,50
|61.610.425
|% -5,65
|
|RODRG
|86,50
|1.246.236
|% -4,63
|
|BNTAS
|13,55
|2.847.084
|% -4,58
|
|MIATK
|82,40
|769.833.022
|% 6,87
|
|ASTOR
|135,00
|685.475.419
|% 3,05
|
|THYAO
|286,25
|631.741.361
|% 0,26
|
|KLSER
|86,70
|559.872.649
|% 5,09
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,68
|83.858.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|156.016.088
|% -0,47
|
|EKGYO
|11,61
|131.203.398
|% -0,17
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1319
|31,1382
|% 0,12
|
|Euro
|33,8145
|33,8645
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,3739
|39,5714
|% 0,11
|
|Frank
|35,2546
|35,4670
|% 0,18
|
|Riyal
|8,2775
|8,3190
|% 0,13
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|884,58
|887,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,50
|957,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,64
|2.035,06
|% 0,66
|