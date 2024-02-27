***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2024 10:23
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.02.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Şubat 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 29 Şubat 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252147
BIST
'
14:109.251
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -83,32
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:1031,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0494
|Açılış
|: 31,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:1033,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0502
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:102.039,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,70
|Açılış
|: 2.039,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.542.121
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|247.223.020
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.313.308
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|37.822.730
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.598.932
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|ERSU
|34,90
|26.087.538
|% -9,54
|
|PSGYO
|6,95
|1.005.936.476
|% -9,15
|
|THYAO
|286,75
|7.799.786.972
|% 0,44
|
|MIATK
|80,90
|5.122.217.937
|% 4,93
|
|REEDR
|69,20
|4.636.037.729
|% 3,59
|
|EREGL
|46,46
|3.931.986.072
|% 1,93
|
|ASTOR
|128,40
|2.889.600.900
|% -1,98
|
|ZOREN
|5,49
|1.073.654.491
|% -3,35
|
|PSGYO
|6,95
|1.005.936.476
|% -9,15
|
|EKGYO
|11,47
|1.447.759.042
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.398.987.969
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,50
|2.199.953.201
|% 0,26
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1488
|31,1514
|% 0,16
|
|Euro
|33,8439
|33,8527
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3777
|39,5752
|% 0,12
|
|Frank
|35,2591
|35,4715
|% 0,19
|
|Riyal
|8,2855
|8,3271
|% 0,23
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|891,29
|893,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,86
|975,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,37
|81,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,12
|2.036,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19BIZIM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 467, 592 adet işlem
-
14:18EYGYO
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 853, 619 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 9, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 73, 364.00 milyon TL de
-
14:17PSGYO
Yüzde -9.28 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 758, 327 adet işlem
-
14:16SEGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 263, 116 adet işlem