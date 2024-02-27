***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.02.2024 11:36
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (ISCTR) payında 27/02/2024 tarihi itibariyle geçerli olan bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükümlerine göre güncellenen, 27.02.2024 ihraç tarihli, Dayanak Varlığı ISCTR payı olan varantların, kullanım fiyatlarına, çarpanlarına ve uzun kodlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252208
BIST
'
14:059.247
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -87,53
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0531,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0533,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:052.039,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,64
|Açılış
|: 2.039,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.611.606
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|249.339.270
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.433.131
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|38.273.442
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|IHYAY
|3,15
|41.360.838
|% -8,70
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|ERSU
|35,66
|26.087.538
|% -7,57
|
|THYAO
|286,75
|7.803.254.568
|% 0,44
|
|MIATK
|80,80
|5.129.905.192
|% 4,80
|
|REEDR
|69,05
|4.656.351.983
|% 3,37
|
|ASTOR
|128,50
|2.890.887.652
|% -1,91
|
|KLSER
|85,75
|2.597.079.121
|% 3,94
|
|ZOREN
|5,49
|1.076.796.016
|% -3,35
|
|PSGYO
|7,00
|1.022.628.334
|% -8,50
|
|EKGYO
|11,47
|1.452.999.981
|% -1,38
|
|ISCTR
|11,33
|1.399.886.465
|% -1,17
|
|YKBNK
|23,48
|2.208.551.042
|% 0,17
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1471
|31,1496
|% 0,15
|
|Euro
|33,8332
|33,8389
|% 0,13
|
|Sterlin
|39,3849
|39,5824
|% 0,14
|
|Frank
|35,2666
|35,4791
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2853
|8,3268
|% 0,23
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|890,78
|892,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,26
|971,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,39
|2.036,67
|% 0,66
|