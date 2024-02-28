***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2024 09:08
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252504
BIST
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10:399.162
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,00
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:3931,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0394
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:3933,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0286
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:392.033,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,92
|Açılış
|: 2.033,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YAYLA
|17,27
|35.302.392
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|75.488.254
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.105.110
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|30.246.643
|% 9,96
|
|SELEC
|56,75
|61.247.069
|% -6,97
|
|FMIZP
|331,00
|35.173.701
|% -6,56
|
|KBORU
|174,10
|96.182.991
|% -5,69
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|ARDYZ
|56,40
|112.137.477
|% -5,21
|
|EREGL
|46,64
|2.561.400.844
|% -0,68
|
|THYAO
|279,25
|1.383.129.547
|% -0,36
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|REEDR
|67,25
|932.343.628
|% -3,79
|
|KCAER
|61,85
|843.238.791
|% -4,92
|
|ZOREN
|5,49
|352.440.894
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,16
|468.950.197
|% -1,24
|
|HALKB
|15,48
|491.128.717
|% 0,78
|
|YKBNK
|23,02
|562.841.300
|% -0,95
|
|PETKM
|24,20
|456.887.103
|% 0,92
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1812
|31,1833
|% 0,13
|
|Euro
|33,7744
|33,7793
|% -0,09
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,27
|885,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,98
|928,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,37
|2.028,77
|% 0,66
|