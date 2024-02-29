***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.02.2024 19:11
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.02.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Şubat 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Mart 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253131
BIST
'
18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0487
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7245
18:052.053,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 13,39
|Açılış
|: 2.053,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|579.034.670
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.661.933
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.807
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.246.893
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.855.620
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.851.880
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.844.799
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.489.462
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|259.017.738
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.427.619
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.748.547.687
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.366.443.660
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.290.832
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.856.543.200
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.406.920
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.390.434.503
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.689.960
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2410
|31,2504
|% 0,16
|
|Euro
|33,8293
|33,8531
|% 0,00
|
|Sterlin
|39,3208
|39,5180
|% -0,16
|
|Frank
|35,2035
|35,4156
|% -0,47
|
|Riyal
|8,3087
|8,3503
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|880,79
|881,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,63
|942,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,17
|82,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,19
|2.045,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem