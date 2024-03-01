***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2024 09:26
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253285
BIST
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10:489.215
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 21,67
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:4831,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0960
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:4833,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0229
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:482.061,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.061,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.519.084.052
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|503.075.151
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|197.771.470
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|86.386.620
|% 9,91
|
|ALCTL
|138,20
|275.198.462
|% -7,74
|
|ERSU
|32,28
|30.655.942
|% -5,61
|
|KTLEV
|112,50
|146.445.952
|% -5,30
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|NETAS
|90,50
|52.607.253
|% -4,74
|
|GUBRF
|208,30
|2.114.910.049
|% 3,84
|
|REEDR
|71,30
|1.544.510.814
|% 3,03
|
|LMKDC
|31,52
|1.519.084.052
|% 9,98
|
|THYAO
|280,75
|1.176.951.052
|% -0,35
|
|MIATK
|80,35
|1.136.056.025
|% 2,62
|
|LMKDC
|31,52
|1.519.084.052
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,29
|444.193.241
|% 1,71
|
|KLGYO
|5,85
|197.771.470
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|167.209.939
|% -0,35
|
|ODAS
|10,28
|289.498.090
|% 1,88
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3206
|31,3299
|% 0,31
|
|Euro
|33,8993
|33,9124
|% 0,13
|
|Sterlin
|39,4448
|39,6427
|% 0,34
|
|Frank
|35,2247
|35,4369
|% 0,13
|
|Riyal
|8,3273
|8,3690
|% 0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|876,18
|877,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,44
|947,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,45
|2.045,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:47
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11:02TGSAS
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11:00XU050
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11:00
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