***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2024 10:26
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.02.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Şubat 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Mart 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253385
BIST
'
10:499.211
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 17,46
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.179
En Yüksek
9.227
10:4931,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0960
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,4296
En Düşük
31,1768
10:4933,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0229
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
33,9843
En Düşük
33,7387
10:492.061,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.061,71
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DIRIT
|21,26
|5.663.324
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|504.464.689
|% 9,97
|
|KLGYO
|5,85
|198.619.164
|% 9,96
|
|GLCVY
|51,55
|88.011.373
|% 9,91
|
|ALCTL
|137,40
|283.500.905
|% -8,28
|
|ERSU
|32,28
|31.023.115
|% -5,61
|
|KBORU
|165,20
|703.638.844
|% -5,11
|
|NETAS
|90,25
|55.025.612
|% -5,00
|
|EMNIS
|186,60
|338.866
|% -4,80
|
|GUBRF
|208,40
|2.236.087.631
|% 3,89
|
|REEDR
|70,45
|1.616.775.717
|% 1,81
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|THYAO
|281,00
|1.344.958.221
|% -0,27
|
|MIATK
|80,40
|1.178.524.584
|% 2,68
|
|LMKDC
|31,52
|1.521.224.796
|% 9,98
|
|EKGYO
|11,27
|478.903.074
|% 1,53
|
|KLGYO
|5,85
|198.619.164
|% 9,96
|
|ZOREN
|5,62
|177.015.196
|% -0,35
|
|ODAS
|10,27
|295.666.091
|% 1,78
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3197
|31,3295
|% 0,31
|
|Euro
|33,8810
|33,8896
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,4519
|39,6498
|% 0,36
|
|Frank
|35,2281
|35,4403
|% 0,14
|
|Riyal
|8,3275
|8,3692
|% 0,29
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|871,55
|875,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,72
|941,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,19
|2.044,61
|% 0,66
|