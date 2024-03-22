***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 09:28
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261339
BIST
'
11:469.192
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 51,56
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4632,0727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4634,7413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1347
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:462.232,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,94
|Açılış
|: 2.232,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MEKAG
|66,55
|91.761.430
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
|
|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
|
|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
|
|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
|
|CUSAN
|24,44
|37.389.121
|% -7,00
|
|THYAO
|290,00
|4.522.362.827
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
|% 3,85
|
|AKBNK
|45,60
|1.643.411.999
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,19
|2.295.645.635
|% 0,36
|
|YKBNK
|26,44
|2.446.788.937
|% 1,77
|
|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
|
|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
|
|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0624
|32,0727
|% 0,15
|
|Euro
|34,7226
|34,7413
|% -0,39
|
|Sterlin
|40,7512
|40,9554
|% -1,39
|
|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
|
|Riyal
|8,6330
|8,6762
|% -0,84
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|905,83
|907,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,34
|1.005,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.166,58
|2.166,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, TUPRS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SASA, PETKM
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 42 artarak (% 0.61 ) 8, 109
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, VRGYO, MARBL, IZINV, MEGMT, DOFER, KIMMR, JANTS, DESPC, ODINE
-
12:00
BVSAN, CLEBI, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında