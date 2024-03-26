***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2024 09:24
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262316
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0673
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0648
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.246,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,02
|Açılış
|: 2.246,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|BRKVY
|229,30
|26.175.249
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,76
|1.270.703
|% 0,00
|
|ICUGS
|15,42
|3.647.015
|% 0,00
|
|TUREX
|42,34
|48.359.906
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,95
|12.709.759
|% 0,00
|
|BRKVY
|229,30
|26.175.249
|% 0,00
|
|KUVVA
|44,76
|1.270.703
|% 0,00
|
|ICUGS
|15,42
|3.647.015
|% 0,00
|
|TUREX
|42,34
|48.359.906
|% 0,00
|
|ZRGYO
|5,95
|12.709.759
|% 0,00
|
|ALVES
|69,55
|2.286.370.769
|% 0,00
|
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|PATEK
|138,20
|1.921.075.563
|% 0,00
|
|ASTOR
|96,10
|1.658.244.520
|% 0,00
|
|REEDR
|55,00
|1.228.328.211
|% 0,00
|
|MOGAN
|20,14
|2.133.328.741
|% 0,00
|
|BEGYO
|4,03
|218.392.724
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,04
|202.378.191
|% 0,00
|
|AGROT
|32,38
|1.216.604.624
|% 0,00
|
|ALVES
|69,55
|2.286.370.769
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1674
|32,1739
|% 0,21
|
|Euro
|34,9298
|34,9474
|% 0,19
|
|Sterlin
|41,0427
|41,2484
|% 0,09
|
|Frank
|36,0561
|36,2368
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,63
|% 0,66
|
|Platin
|904,26
|906,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.006,83
|1.010,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,92
|2.172,26
|% 0,66
|