***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2024 10:22
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.03.2024 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Mart 2024 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Mart 2024 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262347
BIST
'
13:498.874
En Düşük
|Değişim
|: -1,73%
|| -155,76
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4932,1986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0920
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4934,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:492.272,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 28,58
|Açılış
|: 2.272,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:47
|INVEO
|44,98
|83.388.135
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.286.119
|% 9,97
|
|AGROT
|35,60
|238.142.569
|% 9,94
|
|FADE
|20,20
|94.720.246
|% 9,90
|
|PSDTC
|127,80
|30.846.708
|% 9,89
|
|MAKIM
|24,24
|14.855.816
|% -52,42
|
|PEKGY
|12,71
|629.260.121
|% -9,99
|
|DERHL
|10,40
|39.868.021
|% -9,96
|
|UNLU
|15,22
|43.406.237
|% -9,30
|
|QNBFL
|161,10
|4.132.577
|% -8,98
|
|ALVES
|70,10
|1.517.670.052
|% 0,79
|
|MOGAN
|18,71
|994.346.555
|% -7,10
|
|PGSUS
|791,50
|898.109.171
|% -1,06
|
|REEDR
|54,85
|885.397.089
|% -0,27
|
|ASTOR
|95,55
|799.066.733
|% -0,57
|
|MOGAN
|18,71
|994.346.555
|% -7,10
|
|PEKGY
|12,71
|629.260.121
|% -9,99
|
|CANTE
|18,32
|726.296.296
|% -0,92
|
|HDFGS
|2,06
|67.718.643
|% 8,42
|
|QUAGR
|3,98
|111.839.308
|% -1,49
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1905
|32,1995
|% 0,29
|
|Euro
|34,9727
|34,9820
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,8275
|41,0321
|% -0,43
|
|Frank
|35,8046
|35,9840
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6030
|8,6461
|% -0,56
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,41
|904,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,56
|1.004,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,08
|2.195,43
|% 0,66
|