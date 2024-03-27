***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.03.2024 15:52
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 366 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 28.03.2024 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları ekteki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263183
BIST
'
17:068.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,52
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0632,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0983
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0635,1132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2491
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:062.275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:06
|AGROT
|39,16
|845.873.721
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.256.268.710
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|BVSAN
|107,30
|80.758.786
|% 9,99
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.175.859
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.167.659
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.310.716
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.347.396.712
|% -0,53
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|ASELS
|55,85
|3.366.590.828
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,52
|1.656.616.626
|% 1,47
|
|ISCTR
|10,80
|3.157.048.648
|% -2,88
|
|PETKM
|20,14
|4.317.777.397
|% -5,45
|
|EKGYO
|9,46
|1.661.448.858
|% 1,50
|
|YKBNK
|26,44
|3.118.819.389
|% -0,75
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2655
|32,2717
|% 0,31
|
|Euro
|35,0895
|35,1132
|% 0,71
|
|Sterlin
|40,9953
|41,2008
|% 0,20
|
|Frank
|35,8605
|36,0402
|% 0,05
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|895,99
|896,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,02
|972,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,07
|85,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,31
|2.192,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem
-
17:19MERKO
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 285 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, ODINE, NETAS, ERSU, KBORU, BVSAN, DITAS, AGROT, GUBRF
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKENR, PEKGY, KERVN, KSTUR, BJKAS, SODSN, VRGYO