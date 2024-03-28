***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 09:13
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263554
BIST
'
10:278.940
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 133,71
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.941
10:2732,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0649
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2735,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:272.280,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,73
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:23
|MACKO
|71,55
|25.480.256
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.651.394
|% 9,98
|
|ADGYO
|28,76
|12.615.946
|% 3,30
|
|OBAMS
|44,82
|104.480.628
|% 3,03
|
|BEGYO
|4,24
|16.388.134
|% 2,42
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|BVSAN
|103,50
|63.780.602
|% -3,54
|
|KTLEV
|124,00
|13.980.539
|% -3,13
|
|ARTMS
|44,76
|11.167.769
|% -2,40
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|KBORU
|120,70
|201.705.338
|% 1,43
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|AGROT
|39,18
|1.097.643.397
|% 0,05
|
|MOGAN
|17,32
|140.787.942
|% -1,25
|
|BEGYO
|4,24
|16.388.134
|% 2,42
|
|REEDR
|51,10
|195.544.914
|% -2,39
|
|ALVES
|61,75
|222.313.178
|% -1,04
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3119
|32,3146
|% 0,20
|
|Euro
|35,0949
|35,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9904
|41,1959
|% -0,22
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6650
|8,7084
|% -0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|898,57
|899,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,39
|1.005,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,22
|2.194,49
|% 0,66
|