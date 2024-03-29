***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 09:18
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264082
BIST
'
11:369.080
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,14
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3632,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0665
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3635,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0636
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:362.325,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,26
|Açılış
|: 2.325,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.750.514
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.644.346
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.215.338.136
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.252.075
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.593.388
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|THYAO
|294,75
|3.266.009.174
|% -1,01
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|TUPRS
|175,50
|1.277.972.053
|% -0,79
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|ISCTR
|11,32
|1.073.810.907
|% 0,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|EKGYO
|9,78
|458.137.963
|% 1,14
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3688
|32,3842
|% 0,21
|
|Euro
|34,9494
|35,0002
|% -0,19
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9339
|36,1140
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6383
|8,6816
|% 0,16
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
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11:50
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
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11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ODINE, NETAS, MIATK, BASCM, ISSEN, CRFSA
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11:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VRGYO, OYAYO, SODSN, BALAT