***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2024 09:33
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264667
BIST
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11:179.072
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -69,93
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:1732,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0410
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1735,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:172.356,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 28,61
|Açılış
|: 2.356,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4310
|32,4372
|% 0,12
|
|Euro
|35,0300
|35,0452
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,1043
|41,3104
|% -0,87
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|