***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.04.2024 09:30
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265523
BIST
'
09:559.186
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,46
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.186
En Yüksek
9.186
09:5532,1702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 32,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,3648
En Düşük
32,0046
09:5534,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1149
|Açılış
|: 34,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
34,7737
En Düşük
34,3686
09:552.326,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -8,75
|Açılış
|: 2.326,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.325,79
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|ATAGY
|11,00
|3.262.646
|% 0,00
|
|AVTUR
|10,01
|9.311.690
|% 0,00
|
|ATSYH
|46,26
|2.288.497
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,30
|860.520
|% 0,00
|
|CMENT
|540,00
|11.322.346
|% 0,00
|
|THYAO
|303,75
|12.869.565.917
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|TUPRS
|178,50
|4.453.536.981
|% 0,00
|
|KCHOL
|209,20
|4.070.959.233
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,51
|7.086.701.055
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,13
|2.739.849.026
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,25
|3.105.629.231
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,42
|5.052.915.818
|% 0,00
|
|PETKM
|19,02
|2.114.630.431
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1111
|32,1587
|% -0,06
|
|Euro
|34,4920
|34,5443
|% -0,38
|
|Sterlin
|40,3645
|40,5669
|% -0,03
|
|Frank
|35,4659
|35,6437
|% -0,30
|
|Riyal
|8,5816
|8,6246
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|908,66
|909,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,50
|1.014,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,98
|87,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,92
|2.254,28
|% 0,66
|