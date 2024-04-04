***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.04.2024 09:21
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266856
BIST
'
11:348.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,51
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3431,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0661
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3434,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1068
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:342.351,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -11,95
|Açılış
|: 2.350,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:32
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|29.769.406
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|KARYE
|40,28
|86.324.974
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,56
|17.933.065
|% 8,66
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|5.755.455
|% -5,80
|
|ERSU
|46,76
|27.684.719
|% -5,11
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.083.422.683
|% -3,92
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,20
|1.038.425.128
|% 1,47
|
|EREGL
|38,90
|1.014.891.066
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,39
|387.264.062
|% -0,19
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,18
|78.868.927
|% 5,83
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8809
|31,8865
|% -0,21
|
|Euro
|34,6320
|34,6958
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9493
|35,1245
|% -0,98
|
|Riyal
|8,4506
|8,4929
|% -0,53
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|937,23
|942,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,51
|1.015,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,21
|89,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,06
|2.292,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47AKFGY
Yüzde 5.83 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 552, 949 adet işlem
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11:46BVSAN
Yüzde 4.57 oranında artışla 116.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 580 adet işlem
-
11:45GRNYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 767 adet işlem
-
11:44XU100
Endeks 8, 950 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 29, 048.00 milyon TL de
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11:44TNZTP
Yüzde 4.87 oranında artışla 69.95 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 447 adet işlem