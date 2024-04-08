***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 09:19
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269394
BIST
'
11:539.694
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 75,22
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5332,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0493
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5334,8877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1352
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:532.407,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,11
|Açılış
|: 2.407,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ODINE
|75,35
|405.473.456
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.907.838
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|85.962.350
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|291.891.603
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.940.936
|% 9,98
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.782.085
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.464,00
|165.360.862
|% -5,18
|
|GENIL
|60,65
|136.102.321
|% -4,79
|
|MARTI
|4,33
|60.096.317
|% -3,99
|
|THYAO
|310,25
|5.542.172.761
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,92
|2.438.268.926
|% 1,25
|
|YKBNK
|30,18
|1.810.033.541
|% -0,07
|
|TUPRS
|178,60
|1.708.665.191
|% -0,61
|
|EREGL
|41,84
|1.382.997.785
|% 1,11
|
|ISCTR
|12,92
|2.438.268.926
|% 1,25
|
|ZOREN
|5,78
|507.239.479
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,29
|890.376.681
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,18
|1.810.033.541
|% -0,07
|
|HALKB
|16,21
|814.701.203
|% 7,71
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0594
|32,0649
|% 0,15
|
|Euro
|34,8660
|34,9011
|% 0,43
|
|Sterlin
|40,5475
|40,7508
|% 0,54
|
|Frank
|35,4751
|35,6529
|% 0,28
|
|Riyal
|8,5687
|8,6117
|% 0,67
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,81
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|939,18
|941,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,16
|1.012,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,48
|90,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.336,70
|2.336,97
|% 0,66
|