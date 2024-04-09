***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.04.2024 09:18
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271334
BIST
'
12:299.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 58,31
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:2932,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1949
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:2934,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0505
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:292.448,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 43,25
|Açılış
|: 2.448,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:29
|EKIZ
|74,80
|1.709.420
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.145.635
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|328.012.797
|% 9,98
|
|FONET
|25,12
|86.477.132
|% -9,96
|
|EGPRO
|211,80
|128.597.668
|% -5,95
|
|KUTPO
|107,00
|104.815.128
|% -5,64
|
|TNZTP
|71,45
|86.724.179
|% -4,92
|
|KTLEV
|126,50
|37.183.839
|% -4,53
|
|THYAO
|309,50
|4.139.823.469
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|TUPRS
|187,90
|1.922.195.530
|% 2,62
|
|KCHOL
|217,10
|1.705.867.289
|% 0,46
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,81
|880.375.393
|% 2,27
|
|ZOREN
|5,81
|400.361.138
|% -0,34
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|HALKB
|16,64
|979.855.663
|% 0,54
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1834
|32,1889
|% 0,61
|
|Euro
|34,9662
|34,9749
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,0187
|41,2243
|% 0,90
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6352
|8,6785
|% 0,83
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,10
|28,13
|% 0,66
|
|Platin
|980,74
|982,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,11
|1.065,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,82
|90,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,37
|2.363,68
|% 0,66
|