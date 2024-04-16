***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.04.2024 09:09
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272480
BIST
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10:469.570
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -110,00
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4632,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0416
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4634,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0074
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:462.475,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,10
|Açılış
|: 2.474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:44
|UFUK
|379,50
|11.829.502
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,88
|210.073.428
|% 9,62
|
|RYGYO
|33,08
|134.926.582
|% 7,96
|
|RYSAS
|46,68
|76.367.995
|% 6,87
|
|GRNYO
|11,61
|11.280.694
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|18.721.542
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|62.480.969
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,05
|3.410.594
|% -7,97
|
|ODINE
|75,80
|361.266.968
|% -6,30
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|THYAO
|294,75
|1.688.957.149
|% -1,26
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|ENTRA
|15,34
|3.057.848.450
|% -4,72
|
|ISCTR
|12,51
|1.363.946.233
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,90
|405.531.642
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,36
|1.302.497.163
|% -3,92
|
|KOZAL
|24,88
|934.904.755
|% 1,55
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4488
|32,4541
|% 0,13
|
|Euro
|34,4917
|34,5021
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,2512
|40,4530
|% -0,05
|
|Frank
|35,4288
|35,6064
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6264
|8,6696
|% -0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,38
|28,41
|% 0,66
|
|Platin
|965,94
|966,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,22
|1.020,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,38
|90,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,85
|2.371,16
|% 0,66
|