***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.04.2024 09:53
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273322
BIST
'
10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:17
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|23,82
|165.433.441
|% 8,57
|
|MAGEN
|19,65
|147.255.979
|% 6,97
|
|DNISI
|20,80
|19.838.960
|% 6,07
|
|YONGA
|79,75
|220.270
|% 6,05
|
|SOKM
|60,10
|241.393.967
|% -4,38
|
|AKYHO
|8,28
|38.765.099
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|ENSRI
|31,06
|22.153.805
|% -3,54
|
|EUKYO
|27,82
|2.380.817
|% -3,54
|
|THYAO
|301,75
|839.516.229
|% 1,60
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,00
|563.696.316
|% 2,06
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|KOZAL
|25,02
|484.125.039
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,52
|420.837.206
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,37
|465.734.243
|% 1,73
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,87
|184.358.059
|% 2,62
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5244
|32,5340
|% 0,25
|
|Euro
|34,6131
|34,6245
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4765
|40,6793
|% 0,29
|
|Frank
|35,6379
|35,8165
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,34
|% 0,66
|
|Platin
|951,31
|951,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,66
|1.018,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,39
|2.378,71
|% 0,66
|