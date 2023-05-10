***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.05.2023 18:10
***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Sn. Fatih Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin mevcut yapısı aşağıdaki gibidir
Sn. İzzet Selim Yenel (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) - Komite Başkanı
Sn. Cansel Nuray Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite Üyesi
Sn. Fatih Mehmet Yılmaz (Genel Müdür Yardımcısı) - Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149727
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