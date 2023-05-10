***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Sn. Fatih Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin mevcut yapısı aşağıdaki gibidirSn. İzzet Selim Yenel (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) - Komite BaşkanıSn. Cansel Nuray Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite ÜyesiSn. Fatih Mehmet Yılmaz (Genel Müdür Yardımcısı) - Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149727BIST