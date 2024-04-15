***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15.04.2024 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca-Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Sn. Ali Hakan Kara, Sn. İzzet Selim Yenel ve Sn. Hasan Emre Aydın'ın görevlendirilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sn. Ali Hakan Kara'nın atanmasına,-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Sn. İzzet Selim Yenel, Sn. Cansel Nuray Aksoy ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Mehmet Yılmaz'ın görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sn. İzzet Selim Yenel'in atanmasına,-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Sn. Hasan Emre Aydın ve Sn. Cansel Nuray Aksoy'un görevlendirilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Sn. Hasan Emre Aydın'ın atanmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272246BIST