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***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.04.2024 18:58
***ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.04.2024 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
-Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Sn. Ali Hakan Kara, Sn. İzzet Selim Yenel ve Sn. Hasan Emre Aydın'ın görevlendirilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sn. Ali Hakan Kara'nın atanmasına,
  
-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Sn. İzzet Selim Yenel, Sn. Cansel Nuray Aksoy ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih Mehmet Yılmaz'ın görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sn. İzzet Selim Yenel'in atanmasına,
  
-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Sn. Hasan Emre Aydın ve Sn. Cansel Nuray Aksoy'un görevlendirilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Sn. Hasan Emre Aydın'ın atanmasına 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272246


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