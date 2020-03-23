***ISMEN* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISMEN******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISMEN, PAGYO24.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaIS Y. MEN. DEG. ISMEN 0,3943662 0,3352112PANORA GMYO PAGYO 0,42 0,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831489BIST