***ISMEN* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.03.2020 16:55
***ISMEN******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ISMEN, PAGYO
24.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
IS Y. MEN. DEG. ISMEN 0,3943662 0,3352112
PANORA GMYO PAGYO 0,42 0,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831489
BIST
16:4284.429
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.367,12
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:426,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:427,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0758
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:42322,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 6,29
|Açılış
|: 322,12
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.160.528
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.464.171
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.512.086
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.306.005
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.482.524
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,07
|1.195.292.487
|% -5,23
|
|ASELS
|20,86
|502.255.373
|% -2,52
|
|THYAO
|7,84
|411.296.564
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,78
|290.690.461
|% -5,32
|
|ISFIN
|2,74
|245.743.226
|% -9,87
|
|GARAN
|7,07
|1.195.292.487
|% -5,23
|
|YKBNK
|1,78
|290.690.461
|% -5,32
|
|IHLGM
|0,69
|61.957.553
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|245.743.226
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|91.464.507
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6304
|7,6687
|% 0,32
|
|Frank
|6,6754
|6,7156
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7512
|1,7599
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.526
|27,12
|
|Altın Gr.
|322
|323
|6,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,92
|12,96
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,87
|25,87
|-1,11
|