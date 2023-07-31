***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/07/2023Karar Sayısı2510SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı25 Temmuz 2023 Tarihli Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178732BIST