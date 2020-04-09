***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.109,93 % 0,07 % 0,0044 % 0,09778
T. İş Bankası A.Ş. 2.178,18 % 0,00067 % 0,00455 % 10,55289
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836824
BIST
13:5094.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.145,26
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:506,7145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0569
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8400
|
6,7935
En Düşük
6,7021
13:507,3073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0628
|Açılış
|: 12,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3200
|
7,3882
En Düşük
7,2892
13:503,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,29
|
|Önceki Kapanış
|: 3,26
|
3,31
En Düşük
3,25
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.548.773
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.340.535
|% 9,98
|
|RAYSG
|4,19
|7.243.183
|% 9,97
|
|ARDYZ
|16,87
|23.646.271
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|953.347
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TIRE
|7,23
|16.381.490
|% -4,62
|
|IHEVA
|2,56
|52.251.215
|% -3,76
|
|INFO
|5,51
|10.703.003
|% -3,33
|
|ETILR
|1,80
|36.059
|% -3,23
|
|GARAN
|8,01
|476.913.209
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,58
|406.776.092
|% 2,38
|
|ECILC
|4,59
|398.425.735
|% 6,99
|
|ASELS
|25,16
|384.134.817
|% 0,64
|
|THYAO
|9,73
|363.124.548
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,58
|406.776.092
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,93
|214.973.574
|% 2,12
|
|ECILC
|4,59
|398.425.735
|% 6,99
|
|TSPOR
|3,94
|256.069.306
|% 6,49
|
|IHLAS
|0,58
|36.735.635
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3505
|8,3923
|% -0,08
|
|Frank
|6,9122
|6,9539
|% -0,31
|
|Riyal
|1,7873
|1,7963
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,92
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,41
|