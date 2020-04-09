***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 13:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 3.490,36 % 0,000803 % 0,005095 % 9,907607
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836853
BIST
16:2894.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.486,64
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:286,6599
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:287,2959
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0742
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:28358,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 358,16
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|8,14
|4.465.652
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.862.476
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.884.263
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.746
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.499.563
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,48
|78.837.848
|% -6,77
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,37
|23.771.387
|% -5,79
|
|TDGYO
|2,69
|4.437.560
|% -4,61
|
|GARAN
|8,05
|794.995.491
|% 2,29
|
|GSRAY
|2,66
|731.387.415
|% 5,56
|
|ASELS
|25,14
|670.960.508
|% 0,56
|
|THYAO
|9,70
|592.098.049
|% 1,04
|
|ECILC
|4,52
|545.102.629
|% 5,36
|
|GSRAY
|2,66
|731.387.415
|% 5,56
|
|YKBNK
|1,95
|360.480.031
|% 3,17
|
|ECILC
|4,52
|545.102.629
|% 5,36
|
|TSPOR
|4,02
|407.872.195
|% 8,65
|
|GARAN
|8,05
|794.995.491
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2519
|8,2933
|% -1,26
|
|Frank
|6,8358
|6,8770
|% -1,41
|
|Riyal
|1,7596
|1,7685
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.677
|30,94
|
|Altın Gr.
|361
|362
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,35
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,15
|34,15
|1,31
|
Seans Raporu
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