***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 15:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 2.512,52 % 0,001998 % 0,011245 % 8,760392
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 11.439,29 % 0,04 % 0,051197 % 1,138523
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836913
BIST
16:4394.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.560,45
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.999
En Düşük
93.629
16:436,6548
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:437,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0867
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:43359,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,76
|Açılış
|: 359,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.911.004
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.889.817
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.934.665
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.231.182
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.508.803
|% 9,98
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,38
|24.682.309
|% -5,61
|
|IHEVA
|2,52
|80.521.635
|% -5,26
|
|TDGYO
|2,69
|4.445.223
|% -4,61
|
|GARAN
|8,09
|957.229.676
|% 2,80
|
|GSRAY
|2,68
|761.134.999
|% 6,35
|
|ASELS
|25,18
|706.461.405
|% 0,72
|
|THYAO
|9,75
|678.072.512
|% 1,56
|
|ECILC
|4,50
|548.273.547
|% 4,90
|
|GSRAY
|2,68
|761.134.999
|% 6,35
|
|YKBNK
|1,96
|413.790.791
|% 3,70
|
|ECILC
|4,50
|548.273.547
|% 4,90
|
|GARAN
|8,09
|957.229.676
|% 2,80
|
|TSPOR
|4,06
|425.740.411
|% 9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2732
|8,3146
|% -1,00
|
|Frank
|6,8563
|6,8976
|% -1,12
|
|Riyal
|1,7660
|1,7749
|% -1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|38,27
|
|Altın Gr.
|359
|359
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,15
|34,15
|1,31
|