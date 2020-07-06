***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 14:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgil
15:02117.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.869,45
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:026,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:027,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7856
En Düşük
7,7068
15:02392,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,53
|Açılış
|: 392,66
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.425.828
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.385.305
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|TKFEN
|17,56
|725.498.648
|% 4,40
|
|SISE
|5,98
|661.639.192
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|572.445.893
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|732.134.404
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,23
|731.272.342
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|337.397.296
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|387.035.529
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5617
|8,6047
|% 0,28
|
|Frank
|7,2719
|7,3157
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|4,33
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|7,20
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,40
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,43
|
Seans Raporu
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15:16NTHOL
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15:14AKSUE
Yüzde 6.40 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 145, 839 adet işlem
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