***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.07.2020 15:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 71.378,56 % 0,07 % 0,1923 % 2,21117
T. İş Bankası A.Ş. 21.438,96 % 0,0008 % 0,05776 % 58,33562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854986
BIST
14:53117.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.807,08
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:536,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:537,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7815
En Düşük
7,7068
14:53392,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 392,78
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,78
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|24.281.732
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.094.439
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,00
|31.222.682
|% 9,98
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,22
|729.532.704
|% 1,90
|
|ODAS
|2,76
|720.622.908
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,53
|701.681.715
|% 4,22
|
|SISE
|5,99
|659.319.984
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|570.790.089
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|570.790.089
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|720.622.908
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,22
|729.532.704
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,69
|336.110.487
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,06
|385.938.154
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5670
|8,6099
|% 0,34
|
|Frank
|7,2705
|7,3143
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
Seans Raporu
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15:09HURGZ
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